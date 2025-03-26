SERAP BELOVACIKLI’YA RTÜK ŞOKU

Sözcü TV’nin deneyimli sunucusu Serap Belovacıklı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 5 hafta süreyle ekrandan uzaklaştırıldı. Belovacıklı’nın cezasının, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın mektubunun Kürtçe kısmını yayına vermemesiyle bağlantılı olabileceği iddia edildi.

“TÜRKİYE’NİN RESMİ DİLİ TÜRKÇE” DEMİŞTİ

Çözüm süreci döneminde terör örgütü PKK’nın silah bırakma çağrısını içeren Abdullah Öcalan imzalı mektup, birçok televizyon kanalında Kürtçe olarak yayınlanmıştı. Ancak Serap Belovacıklı, bu mektubun Kürtçe kısmını yayımlamamış, “Türkiye’nin resmi dili Türkçe’dir” diyerek yalnızca Türkçe çevirisine yer vermişti. Bu tutumu bazı izleyiciler tarafından takdirle karşılanırken, bazı çevrelerden de tepki almıştı.

RTÜK’TEN GELEN CEZAYI KENDİ DUYURDU

Serap Belovacıklı’nın dün akşam Sözcü TV ekranlarında yer almaması dikkat çekti. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Belovacıklı, RTÜK’ten aldığı ceza nedeniyle geçici olarak yayında olamayacağını duyurdu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Arkadaşlar herkese cevap veremiyorum, buradan yazayım. RTÜK, 5 hafta ekran cezası verdi. Bu nedenle bir süre yokum. Soran herkese çok teşekkürler. Bu elbette bizi yıldırmaz.”

Belovacıklı’nın açıklaması, cezanın nedeninin Kürtçe metni yayınlamaması olup olmadığı yönünde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

CEZANIN GEREKÇESİ RESMİ OLARAK AÇIKLANMADI

RTÜK tarafından cezanın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak kamuoyunda, Belovacıklı’nın yayın politikası nedeniyle cezaya çarptırıldığı yorumları ağırlık kazandı. Basın özgürlüğü ve yayın ilkeleri kapsamında söz konusu cezanın tartışmalı olabileceği ifade ediliyor.

GAZETECİLERDEN VE MESLEKTAŞLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Belovacıklı’ya verilen ceza sonrası sosyal medyada birçok gazeteci ve izleyici destek mesajları paylaştı. Meslektaşları, “doğru bildiğini söylemekten vazgeçmeyen bir gazeteci” olarak tanımladıkları Belovacıklı’nın bu süreçte yalnız olmadığını vurguladı.

Söz konusu gelişme, Türkiye’de basın özgürlüğü ve yayıncılıkta dil politikalarının yeniden tartışmaya açılmasına neden oldu.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com