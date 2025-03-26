ABD’DEN TÜRKİYE’YE STRATEJİK ORTAKLIK MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Washington’da, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri, bölgesel güvenlik meseleleri ve küresel tehditlere karşı iş birliği konuları ele alındı. ABD, Ukrayna ve Güney Kafkasya’da barış sürecine destek verilmesi için Türkiye’den katkı beklediklerini açıkladı.

TİCARET VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan resmi açıklamada, Fidan ile Rubio’nun gerçekleştirdiği toplantının odak noktasının, ticaret ve güvenlik alanlarında süregelen iş birliğinin derinleştirilmesi olduğu ifade edildi. Marco Rubio, Türkiye ile son dönemde kaydedilen ekonomik ilerlemelere dikkat çekerek, daha güçlü bir ekonomik ortaklık hedeflediklerini belirtti.

SURİYE VE İRAN KONUSUNDA YAKIN DİYALOG

Rubio, Suriye’de istikrarlı ve birleşik bir yapının oluşturulması için Türkiye’nin kritik rolüne vurgu yaptı. Özellikle İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Türkiye ile yakın iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. ABD tarafı, Türkiye’nin IŞİD ile mücadeledeki liderliğini de takdirle karşıladıklarını belirtti.

UKRAYNA VE GÜNEY KAFKASYA’DA TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ TALEP EDİLDİ

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ile Güney Kafkasya’daki barış çabaları da masadaydı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu bölgelerde barışın sağlanabilmesi için Türkiye’nin aktif rol almasının önemine işaret etti ve Ankara’dan bu süreçte daha güçlü bir katkı beklendiğini vurguladı.

RUBIO’DAN TUTUKLAMA VE PROTESTO AÇIKLAMASI

Marco Rubio, Türkiye’de son dönemde yaşanan bazı tutuklamalar ve protesto olaylarıyla ilgili endişelerini de dile getirdi. Demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasının ikili ilişkiler açısından da önemli olduğunu belirten Rubio, bu tür gelişmelerin uluslararası alanda dikkatle takip edildiğini söyledi.

RUBIO: “ORTAKLIK SÜRECEK”

Görüşmenin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Rubio, “Her iki ülkemize de fayda sağlayacak ticaret ve güvenlik konularında iş birliğini görüştük. Türkiye ile ekonomik ve bölgesel iş birliğimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fidan-Rubio görüşmesi, Türkiye ile ABD arasında özellikle bölgesel krizlerin çözümü ve ekonomik ortaklığın güçlendirilmesi açısından yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com