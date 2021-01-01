Sen Kimsin Ya Kolpacı !

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Seda Sayan’ın bugün programda ettiği sert sözleri Seren Serengil için sarf ettiği iddia edildi. Sayan, “Sen kimsin ya kolpacı!” diye seslendi.

‘Söylemezsem Olmaz’ adlı magazin programının sunucusu ve yorumcusu Seren Serengil, programına Gülben Ergen’i çıkaran Seda Sayan’ı hedef almıştı.

Serengil, “İzlenmeyince konuk alıyor, onu da izlenmeyen isimlerden seçiyor. Ablacığım senin zamanın geçti. O platform topuklu ayakkabıların gibi modan geçti, devrin kapandı. Hala çıkmış o platformlarla izlenmeye çalışıyor” ifadelerini kullanmıştı.

“SEN KİMSİN KOLPACI!”

Son programında sert açıklamalarda bulunan Seda Sayan, “Hastam mısın sen? Sen kimsin oğlum? Nerede yaşıyorsun, neresi burası? Ben senin gibi neler gördüm. 26-27 yıldır televizyonda neler gördüm. Senin gibi çok kolpacılar gördüm. Ben bu işin tam da göbeğinde büyümüş bir kadınım, kolpacı. Bunları sen anca sessiz naif insanlara yaparsın. Sen kimsin ya kolpacı!” dedi.

Ünlü şarkıcının bu sözleri, Seren Serengil’e gönderme olarak yorumlandı.