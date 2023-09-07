Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakimin gözlerinin içine baka baka manidar bir türkü çığırdı

40 bin 462 yıl hapis cezasıyla yargılanan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, son savunmasını “Yolun sonu görünüyor” türküsü ile yaptı.