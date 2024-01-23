Selvi anket sonuçlarını paylaştı: Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dair yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-19 Ocak tarihleri arasında 2 bin 205 kişi üzerinde yaptığı ankette CHP- DEM Parti işbirliğinden İYİ Parti’ye kadar birçok önemli veriyi içinde paylaşıyor.

Optimar, ankette ‘İstanbul’da Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir?’ diye sordu.

Selvi bugünkü yazısında iki aday arasındaki oy farkını şöyle açıkladı:

“Şimdi geldik anketin en can alıcı sorusuna. Optimar, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir diye sormuş. Murat Kurum seçilmeli diyenlerin oranı yüzde 42.1, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 46.3 çıkıyor. Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 5.7’yken hiçbiri diyenler yüzde 5.9’da kalıyor. Bu da seçimin bıçak sırtı olduğunu gösteriyor.”