Erdoğan’dan Eğitimde Yeni Dönem Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin başladığı bugün 2021-2020 eğitim yılı açılış programında açıklamalarda bulunuyor.

“İlk defa bu eğitim sezonunda okulla tanışmanın heyecanını yaşayan yavrularımıza başarılar diliyorum” diyen Erdoğan, “Salgının yol açtığı sıkıntılara rağmen eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk” diye konuştu.

“Devlet olarak aşı hususunda asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz ancak…”

“Milli Eğitim Bakanlığı’nda kurduğumuz dijital alt yapı ile okullarımızdaki süreci hastalığın seyrini yakından izliyoruz izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız” diyen Erdoğan aşısını olmayan vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulundu, “Devlet olarak bu hususta asla zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz ancak salgına karşı en etkili koruyucu silahımız olan aşı imkanını da değerlendirmemiz şarttır” ifadelerini kullandı.

“Sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliği…”

“Aşı ile ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmemelidir” diyen Erdoğan, “Salgının yayılmasını engellemek hepimizin önemlere uymasına bağlıdır. Çocuklarımızı çok özledikleri okullarından mahrum bırakma lüksümüzün olmadığı bilinciyle hareket etmemiz şart. Tedbirlere riayet konusunda herkesin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum” sözlerini kaydetti.

“Eğitim sistemimizi komplekslerinden kurtararak daha özgürlükçü, çoğulcu, adaletli yapıya kavuşturduk”

Erdoğan sözlerinin devamında da şunları kaydetti:

“Okuma becerileri alanında puanını en çok artıran ikinci ülke matematik ve fen okuryazarlığı alanlarında ise puanlarını en çok artıran birinci ülkeyiz. Nereden nereye getirdiniz bizi maşallah. İnanıyorum ki bu mesleki eğitimde sizler bize çok daha büyük başarılar getireceksiniz. Bunu da eğitim sistemimizi komplekslerinden kurtararak daha özgürlükçü, çoğulcu, adaletli yapıya kavuşturmamızın payı var. İmam hatip okullarını ve meslek liselerimizi diğer okullarımızla eşit hale getirdik. Kat sayı uygulamasının da son bulmasıyla meslek liselerimiz 28 şubat dönemi öncesinde sahip olduğu cazibesini tekrar kazanmaya başladı. Öyle ki meslek liselerimiz patent dahi alacak seviyeye geldi. Türkiye’nin 2023 ile 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmasında mesleki eğitim oynayacağı kritik rolün farkındayız.”