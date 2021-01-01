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Dolar 9 TL Oldu, Uzmanlar Uyardı!

Dolar 9 TL Oldu, Uzmanlar Uyardı!
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13 Ekim 2021 - 16:07

TCMB’nin faiz indirimi kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması ardından tarihi bir yükselişe geçen dolar hakkında Kapalıçarşı’daki uzmanlar kritik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda “Faiz indirimi sonrasında kurda hareketlenme oldu ama küresel gelişmeleri değerlendirince bunun direkt bizim faiz indirimi ile ilgisi olmadığını görürüz” açıklamasını yaptı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşma sırasında da dolar/TL 9,0013 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: ‘DOLAR BORCUNU KAPATMAK YATIRIMDAN DAHA ÖNEMLİ’

Cumhuriyet’ten Deniz Altıntaş’ın haberine göre, TL, 2021 yılında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor. Altın ve emtia uzmanı Şirin Sarı ile yıllardır Kapalıçarşı’da esnaflık yapan Reşat Yılmaz doların artışını değerlendirdi.

“Doların üzerinde hem ekonomik hem de siyasi anlamda etki var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte Suriye vurgusu da aslında doların bir miktar ateşini yükseltti” değerlendirmesinde bulunan Şirin Sarı, “Dolar borcu olanların kapatabiliyorlarsa dolar borçlarını kapatmaları, şu an yatırım yapmaktan çok daha önemli” dedi.

‘YIL SONU İÇİN 10 LİRA DAHİL SÜRPRİZ OLMAZ’

Kapalıçarşı’da yıllardır esnaflık yapan Reşat Yılmaz ise döviz kurundaki yükselmenin sebebine değindikten sonra, “Biz yıl sonu için 9,20 seviyelerini zaten bekliyorduk. Ancak hareket sert oldu. 9,20 seviyesi kapanışlar gerçekten çok tehlikedir. Bu kapanışlar olduğu zaman da yıl sonu için 10 lira dahil sürpriz olmaz’ dedi.

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