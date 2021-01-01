Selin Ciğerci İle Gökhan Çıra Takipçilerini mi Soydular ?

BÜYÜK İDDA

Selin Ciğerci İle Gökhan Çıra İçin Hackerlar İle Birlikte Like Yapanları Soydular

Son dönemlerde Magazin basında gündemlerden düşmeyen Selin Ciğerci eski eşi Gökhan Çıra ile ilgili haberler eski manken şimdi yorumculuk yapan Deniz Akkaya Selin Ciğerci ile ilgili birçok konuyu gündeme taşıdı. Üç gün hapis yatan Akkaya, olayların peşini bırakmayarak birçok konuyu gündeme getirmişti. Ama kulağıma gelen en son dakika haberleri doğrulatmak için önce Selin Ciğerci birkaç kez aradım fakat dönmedi. Kozmetik firmasını da aradım notlar bıraktım ama hanım efendi hiç kâale almadı bizi şimdi anlatacağım bu konuyu bir dönemde Seyhan Soylu instagram hesabında yazmış sonra ne olduysa haberi sildiğini duydum, sonrasında ise Seyhan Soylu’yu aradım ama ulaşamadım.

Selin Ciğerci’nin İnstagram Takipçilerinin Vay Haline !

Birçok hackerlar anlaştığını bu konuda kendi sayfasında fotoğraflarını beğenenlerin instagram hesabı üzerinden banka hesaplarına girilerek internet üzerinden alışverişler yapıldığını duydum tabi ki bu bir iddia.

Doğruluk derecesinin öğrenmek için Ciğerci hanımefendiyi aradık ama dönmedi. Bu konuda birkaç kişi den duydum hatta mahkemeye verildiğini de öğrendim tabi ki bende duyduklarımın yalancısıyım. Hatta bu hackerlar evlerinde partiler eğlenceler düzenleyip çılgınca eğlendiklerin yurt dışı gezilerine birlikte gittiklerini duydum eskilerin bir lafı vardır, “Ateş olmayan yerde duman çıkmaz.”

Biz haberciyiz duyduklarımızı araştırmadan yazmayın böyle dedikodular dolaşıyor Selin ciğerci hanım efendinin kulağına gelmiştir sayfamız kendilerine açıktır bu dedikoduların bir açıklamasının bekleyelim görelim.

Genç Meslektaşlarıma Önerim

Geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı’nda Orhan Gencebay’ın oğlunun düğününde idim benim gibi eski kurtlardan bir meslektaşımla uzun bir süredir görüşmemiştik oturup biraz konuştuk sanatçı bir arkadaşımızın düğününe katılan gazeteciler gelin damak ile röportaj için beklerken Damat ve gelin istemedikleri halde gazeteci arkadaşlarımız bu konuda ısrar edip durmuşlar bunu duydum çok üzüldüm. Gazetecilik bu değildir. Magazin gazeteciliği çok daha sorumluk isteyen bir konudur. Lütfen bu arkadaşların isimlerini ve bende mevcuttur tekrar böyle bir şeyler duyarsam gazetesini, kanalı, bu arkadaşların adını, soyadını yazacağım Hatta Genel yayın müdürlerini arayıp söyleyeceğim.

Lütfen önce biz düzgün olalım sonra sanatçı ile sanatçıyı ayıralım.