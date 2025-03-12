İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 104. YILI!

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı, kabul edilişinin 104. yıl dönümünde tüm yurtta törenler ve etkinliklerle anılıyor. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eşsiz eser, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oy birliğiyle kabul edilmişti.

104 YILDIR AYNI COŞKU, AYNI GURUR

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini anlatan İstiklal Marşı, aradan geçen 104 yıla rağmen ilk günkü anlam ve önemini koruyor. Her yıl 12 Mart’ta okullarda, resmi kurumlarda ve meydanlarda coşkuyla okunan marş, milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü sembollerinden biri olmaya devam ediyor.

MEHMET AKİF ERSOY’UN UNUTULMAZ ESERİ

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki azim ve kararlılığını dizelere döküyor. Ersoy, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyerek, marşın ne büyük fedakarlıklar sonucu yazıldığını ifade etmiştir.

ÜLKE GENELİNDE ANMA PROGRAMLARI

İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı dolayısıyla ülke genelinde çeşitli anma etkinlikleri ve törenler düzenleniyor.

Okullarda öğrenciler marşı okuyarak milli birlik ve beraberlik mesajları verdi.

milli birlik ve beraberlik mesajları verdi. Devlet erkanı , Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında anma programına katıldı.

, Mehmet Akif Ersoy’un kabri başında anma programına katıldı. Belediyeler, valilikler ve sivil toplum kuruluşları çeşitli konferanslar ve sergilerle marşın anlamını bir kez daha hatırlattı.

MİLLİ MARŞIN ANLAMI

İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin yazılı ifadesidir. “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” mısrası ile başlayan marş, milletin asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden bir manifestodur.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık aşkının, vatan sevgisinin ve mücadele azminin sembolüdür. Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

MİLLİ BİRLİĞİN SEMBOLÜ

İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkını yansıtan, 104 yıldır her nesle umut veren bir eser olarak varlığını sürdürüyor. Milletin ortak sesi, ortak duası olan İstiklal Marşı, gelecek kuşaklara aktarılan en önemli değerlerden biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com