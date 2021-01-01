Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar…

Şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve ABD’de bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor.

Burada da yine aynen benim Sayın Putin’den beklentilerimiz çok daha farklı. Suriye’de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin’den daha doğrusu Rusya’dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye’yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz.