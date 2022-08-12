Selen Görgüzel’den Ahu Yağtu’ya sert eleştiri: Evlilik kurumu ticarete döndü

Ahu Yağtu’nun eski eşi Cem Yılmaz’ı icraya vermesinin ardından nafaka konusu yeniden gündem oldu. Selen Görgüzel, Yağtu’yu sert sözlerle eleştirdi. Nilgün Belgün ve Mehmet Ali Erbil ise “Çocuk varsa nafaka olmalı” dedi.

Cem Yılmaz, oğlu için eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin TL’ye düşürmüş, Yağtu da ünlü komedyeni icraya vermişti.

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Hamdi Alkan’la evliliğini kısa süre önce noktalayan Selen Görgüzel duruma sert tepki gösterdi, “Evlilik ticareti yapan hemcinslerimi kınıyorum” dedi. Bu sözleri sosyal medyada gündem olan Görgüzel, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

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ÇOK AHLAKSIZCA Oyuncu, sorular üzerine şöyle dedi:

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“Evlilik kurumu ticarethaneye döndü. Cem Yılmaz 20 senelik emeğini neden 20 aylık bir evliliğe heba etmek zorunda kalsın? Bu tarz ilişkiler çirkinleştiriyor evliliği. 10 ay, 1 sene evli kalıp adamın bütün emeği üzerinde hak iddia etmek çok ahlaksızca. Hani ‘kadın hakları’ diyorlar ya, o zaman kadın da çalışsın, kendi gücünü ortaya koysun.

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Bir çocuğun geçimi neden sadece baba üzerinden olmalı? Anne çalışmıyordur, okumamıştır, o zaman tabii ki babanın mesuliyeti vardır. Ama kadın çalışıyorsa, başka sevgilileri de oluyorsa çocuğun sorumluluğu için babadan para istemek kadar yakışıksız bir şey yok.”

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Selen Görgüzel 8 yıllık eşi Hamdi Alkan’dan boşanırken nafaka talep etmemiş, ancak mahkeme protokol gereği Alkan’a ait New York’taki ev ile değeri 90 bin TL olan 2005 model otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetmişti.

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Yeni aşk heyecanı Hamdi Alkan’dan geçtiğimiz mart ayında boşanan Selen Görgüzel, yeni bir ilişkiye başlamak üzere olduğunu söyledi:

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“Hayatıma yeni biri girmek üzere. Onun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum.”

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