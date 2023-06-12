Şevval Şahin’den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi…

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tatile çıktı. Ünlü model kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serince nefes kesen pozlar ortaya çıktı. İşte Şevval Şahin’in o pozları…
Miss Türkiye 2018 birincisi model Şevval Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve arkadaşları ile tatile gitti.
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Sandal ile Azmak nehrinde keyifli anlar geçiren Şahin, sallanarak nehre atladı.
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Ünlü ismin bikinili pozları nefes keserken, kusursuz vücudunu gözler önüne seren Şahin’e çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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İşte Şevval Şahin’in o pozları…
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