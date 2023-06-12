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Şevval Şahin’den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi…

Şevval Şahin’den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Haziran 2023 - 14:45

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tatile çıktı. Ünlü model kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serince nefes kesen pozlar ortaya çıktı. İşte Şevval Şahin’in o pozları…

Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 1

Miss Türkiye 2018 birincisi model Şevval Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ve arkadaşları ile tatile gitti.

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 2

Sandal ile Azmak nehrinde keyifli anlar geçiren Şahin, sallanarak nehre atladı.

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 3

Ünlü ismin bikinili pozları nefes keserken, kusursuz vücudunu gözler önüne seren Şahin’e çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 4

İşte Şevval Şahin’in o pozları…

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 5

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 6

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 7

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 8

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 9

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 10

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 11

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 12

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 13

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 14

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 15

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 16

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 17

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 18

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 19

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 20

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 21

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Şevval Şahin'den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi… - Sayfa 22
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Şevval Şahin’den nefes kesen pozlar! Kırmızı bikinisiyle kusursuz vücudunu gözler önüne serdi…
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