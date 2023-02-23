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İBB’ye Swissotel arazisinin satışı ile ilgili kötü haber! Mahkeme kararını verdi…

İBB’ye Swissotel arazisinin satışı ile ilgili kötü haber! Mahkeme kararını verdi…
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23 Şubat 2023 - 15:49
Swiss Otel arazisinin satış ihalesini 2012’de iptal eden yargı, 11 yıl sonra Ekrem İmamoğlu yönetiminin satış girişimine de vize vermedi.

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