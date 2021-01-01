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Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
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03 Ocak 2022 - 15:28

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel Alkan son zamanlarda magazin gündeminde en çok dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Kıyafetleri ve hareketleriyle manşetleri süsleyen Selen Görgüzel, yılbaşı tarzıyla ağızları açık bıraktı.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 1

Son günlerin çok konuşulan ismi Selen Görgüzel Alkan sahne kıyafetiyle olay oldu.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 2

Ünlü isim, iddialı kıyafeti için “Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarım” dedi.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 3

“BİR ZİNCİR KOPSA YANARIM”

İstanbul’da sahneye çıkan ünlü isim dikkat çeken kostümü için “Elbise yok, sadece zincirlerden oluşuyor.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 4

Bir zincir kopsa yanarım” dedi. Muhabirlerin “Eşiniz Hamdi Bey nerede?” sorusuna ise Alkan, “Antakya’da ailesiyle beraber” cevabını verdi.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 5

ÖPÜŞMESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan’ın yer aldığı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle çok konuşulmuştu.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 6

 Oyunun ilk gösteriminde İrfan Kangı, oyunu bölerek Hamdi Alkan’dan izin istemiş ve Görgüzel’i öpmüştü.

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 7

İşte Selen Görgüzel’in o kıyafeti…

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 8
Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 9
Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 10

Selen Görgüzel yine yaptı yapacağını! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı - Sayfa 13

 

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