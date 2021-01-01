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Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı…

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı…
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03 Ocak 2022 - 15:24

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı…

Ünlü model Lottie Moss’un 23 yaşındaki küçük kızı Lottie Moss, sex açıklamasıyla gündem olmuştu. Manken olan Lottie Moss, son olarak yatak odasından paylaşımlar yaptı.

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 1

Lottie Moss, cinsel ilişki açıklaması ile gündem olmuştu.

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 2

Moss, cinsel ilişki yaşamanın da diş fırçalamak kadar rutin bir durum olduğunu söylemiş ve bu açıklaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 3

Lottie Moss açıklamasında “Herkes, belki eş zamanlı değil belki de öyle bilemem ama sabah uyandığında dişini fırçalayıp seks yapar. Bu tabii pozisyona bağlı olan bir şey ve ben de seksi destekleyen biriyim.” demişti.

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 4

Uzun süre yaptığı bu açıklamayla adı anılan ünlü manken, şimdi de yatak odası paylaşımları ile konuşulmaya başlandı.

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 5

Moss, pembe kıyafetiyle etkileyici fiziğini sergiledi.

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 6

Genç manken paylaşımına, “En sevdiğim rengi tahmin et” notunu düştü.

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 7

Moss, ayrıca, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Onlyfans’ta iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 8

İşte o paylaşım…

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 9

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 13

 

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 17

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 20

Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı… - Sayfa 32

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