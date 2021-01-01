Cinsel ilişkiye girmeyi diş fırçalamaya benzetmişti! Ünlü model yatak odasından paylaştı…
Ünlü model Lottie Moss’un 23 yaşındaki küçük kızı Lottie Moss, sex açıklamasıyla gündem olmuştu. Manken olan Lottie Moss, son olarak yatak odasından paylaşımlar yaptı.
Lottie Moss, cinsel ilişki açıklaması ile gündem olmuştu.
Moss, cinsel ilişki yaşamanın da diş fırçalamak kadar rutin bir durum olduğunu söylemiş ve bu açıklaması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.
Lottie Moss açıklamasında “Herkes, belki eş zamanlı değil belki de öyle bilemem ama sabah uyandığında dişini fırçalayıp seks yapar. Bu tabii pozisyona bağlı olan bir şey ve ben de seksi destekleyen biriyim.” demişti.
Uzun süre yaptığı bu açıklamayla adı anılan ünlü manken, şimdi de yatak odası paylaşımları ile konuşulmaya başlandı.
Moss, pembe kıyafetiyle etkileyici fiziğini sergiledi.
Genç manken paylaşımına, “En sevdiğim rengi tahmin et” notunu düştü.
Moss, ayrıca, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Onlyfans’ta iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
İşte o paylaşım…