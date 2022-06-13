Selçuk Geçer doların gittiği yeri açıkladı!

Ekonomist Selçuk Geçer, “Dolar bu koşullarda 22 liraya emin adımlarla gidiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Selçuk Geçer, Halk TV’de Seda Selek’in sunduğu Perdenin Önü Arkası programında hükümetin yeni açıkladığı ekonomik adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber3’te yer alan bilgilere göre, ekonomist Selçuk Geçer şu ifadeleri kullanarak tehlikeye dikkat çekti:

“Kredi kartına asgari limitlerin yükseltiliyor olması kredi kartların patlaması anlamına gelebilir ama en önemli risk, adam hayatını devam ettiriyor onunla. Bir kısmını harcıyor, bir kısmını ödüyor. Borçlana borçlana ayakta kalmaya çalışıyor. Ayakta kalamaz hale gelecek.”

“Tüketici kredilerinde de para kısıtlamasına gidilmiş olması kritik. Piyasa daralmaya devam edecek. Bu, şirketleri vuracak. O da işsizliği beraberinde getirecek. Tüketim azalacak, kredi kartları harcamaları azaldığı için o da şirketleri vuracak. Hem küçülmeleri hem iflasları beraberinde getirecek.”

“Seçime giderken niye böyle bir şey istesinler. Tek bir şey aklıma geliyor. Alevi-Sünni hikâyesi olmadı, Kürt-Türk hikâyesi olmadı. Artık bu işi ekonomik sansasyonla, ekonomik isyanla çözelim falana mı getirdiler anlamıyorum. İnsanları o tarafa sürüklüyorlar. Barınma hakkını elinden alıyorlar, konut satın alma hakkını elinden alıyorlar. Gıda hakkını, borçlanma hakkını ellerinden alıyorlar insanların. Bu sosyal patlama demek.”

DOLAR İÇİN 22 LİRA TAHMİNİ

“Dünyada enflasyon artıyor. Aslında biz enflasyonla ilgili en iyi aylardayız. Dolayısıyla enflasyonun bu olmadığını görüyoruz. Bunun dövize etkisi ne olacak? Dolar şu an 16,54’dü görmüş oradan 16,45’e gerilemiş. Demek ki döviz düşmeyecek. Yükseliş eğilimine devam edecek. Sayın Nebati Enflasyon düşme eğilimine girdi diyorsa oturup düşünmek gerek. Piyasada gerçek enflasyonu frenleyemiyor. Dolar bu koşullarda 22 liraya emin adımlarla gidiyor. Hatta biz yaz aylarında 20 lirayı buluruz. Sona Eylül Ekim Kasım ve Aralık aylarında enflasyonu yoldan çıkar ve doları fırlatır.”