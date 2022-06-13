Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si…

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si…
1 views
13 Haziran 2022 - 10:46
Gezici Araştırma Merkezi’nin yaptığı son anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre Erdoğan ‘20 yılın ardından’ sürpriz bir ilk yaşıyor.

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 1

Gezici Araştırma Merkezi’nin siyasetin ısındığı, erken ve baskın seçim iddialarının gündemde olduğu dönemde yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

115

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 2

Anket 28-29 Mayıs tarihleri arasında, 14 ilde, 1570 kişiyle görüşülerek yapıldı.

215

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 3

Ankete göre, adaylığını açıklayıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Aday mısın” diye soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “20 yılın ardından ilk defa ikinci” oluyor.

315

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 4

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre sonuçları değerlendiren Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, iktidarın “sallantıda olduğunu” vurguladı.

Gezici’nin yaptığı anketten çıkan sonuçlar şöyle:

415

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 5

MİLLET İTTİFAKI ÇÖZER

“Size göre ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözer” sorusunun yöneltildiği katılımcılardan, kararsızlar dağıtıldığında, “Millet İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 51.6; “Cumhur İttifakı çözebilir” diyenlerin oranı ise yüzde 48.4.

515

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 6

“Muhalefet partilerinden çıkacak bir lider ülkeyi daha iyi yönetir mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 56.8’i “Evet” yanıtını verirken “Hayır” diyenlerin oranı yüzde 43.2 oldu.

615

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 7

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Katılımcılara 6’lı masanın kurulmasını sağlayan “güçlendirilmiş parlamenter sistem” de soruldu. “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamenter sisteme geçilmeli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 55.3’ü “Evet geçilmeli”, yüzde 44.7’si ise “Hayır, devam etmeli” yanıtını verdi.

715

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 8

GÜCÜ KİM BIRAKIR?

Araştırmada, 6’lı masadaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sıralanarak “Hangisi seçilirse başkanlık sistemindeki gücü bırakarak demokratik parlamenter sisteme geçmeyi sağlar ve size bu güveni kim verir” sorusu da yöneltildi.

815

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 9

Katılımcıların yüzde 72.5’i tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullandı. Kılıçdaroğlu’nu sırasıyla yüzde 17.3 ile Akşener, yüzde 3.5 ile Karamollaoğlu, yüzde 3.1 ile Babacan, yüzde 2.4 ile Davutoğlu ve yüzde 1.2 ile Uysal takip etti.

915

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 10

 İLK TURU ALAMIYOR

Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki olası senaryolar da yer aldı. Katılımcılara, “İlk turda Kılıçdaroğlu, Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve diğer adaylar olursa kime oy verirsiniz” diye soruldu.

1015

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 11

Yanıtlara göre bu senaryoda 50+1’i sağlayan isim olmazken ilk sırayı yüzde 44.7 oyla Kılıçdaroğlu, ikinci sırayı yüzde 41.2 oyla Erdoğan, üçüncü sırayı ise yüzde 9.6 oyla Demirtaş aldı. “Diğer adayların” oy oranı ise yüzde 4.5 oldu.

1115

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 12

İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU

Katılımcılara seçimin Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında ikinci tura kaldığı senaryo da soruldu. Sonuçlara göre bu senaryoda katılımcıların yüzde 52.6’sı Kılıçdaroğlu’nu, yüzde 47.4’ü ise Erdoğan’ı seçti.

1215

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 13

“ÖFKE, TEPKİ OYUNA DÖNER”

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı ve Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, iktidarın popülizme başvurarak sorunları hafifletmeye çalışmasının işe yaramadığını belirterek, “Toplumun gerçekliği siyasi illüzyona kapılmaya müsaade etmiyor. Araştırmalarda şunu görüyoruz: Ülkede şu an en büyük sorunu ekonomi olarak tanımlayan halk, öfkesini kendisini dinlemeyen, tepeden bakan, sorunları yok sayan iktidara karşı tepki oylarına dönüştürecek. Bu nedenle hükümet için iktidar artık hiç olmadığı kadar sallantıda diyebiliriz. Bu çok net” dedi. Gezici, Erdoğan’ın 20 yılın ardından ilk defa rakibinin altında oy alacağını belirterek, “AKP ve Cumhur İttifakı’nda, ikinci tura gidişte ciddi moral bozukluğu yaratacak bu durum sebebiyle konsolide olamayacaklar” diye konuştu.

1315

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 14

AK PARTİLİLER NE DİYOR?

Gezici, “ülke genelinde seçmenin yüzde 72.8’inin iktidarın oylarının düştüğü görüşünde” olduğunu kaydetti.

1415

Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si… - Sayfa 15

Gezici, “AKP’ye oy verenlerin yüzde 42.6’sı partilerinin oylarının düştüğüne inanıyor. AKP seçmeni, partisinin ivme yakalayamadığını, sorunlara çözüm bulamadığını düşünüyor. İktidar seçmeni, muhalefeti ‘karşı mahalle’ görüp sandığa gitmeyebilir. AKP, 2018’de kendisine oy verenlerin yüzde 12’sini sandığa çekmekte zorlanacak, bu seçmenin ikna edilmesi zor görünüyor” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selçuk Geçer doların gittiği yeri açıkladı!Selçuk Geçer doların gittiği yeri açıkladı!
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den kritik faiz uyarısı!Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den kritik faiz uyarısı!
‘Operasyonun’ perde arkası ortaya çıktı! ‘Nebati tavır aldı, Albayrak rahatsız…’‘Operasyonun’ perde arkası ortaya çıktı! ‘Nebati tavır aldı, Albayrak rahatsız…’
AKP milletvekilleri TOGG için sıraya girdi! Fiyatı ise…AKP milletvekilleri TOGG için sıraya girdi! Fiyatı ise…
Burak Elmas, Mehmet Büyükekşi ile TFF seçimine giriyorBurak Elmas, Mehmet Büyükekşi ile TFF seçimine giriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serel Yereli’yi görenler aynı şeyi dedi: Altında bir şey yok mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
41 yaşındaki Cansu Dere’den nefes kesen bikinili paylaşım! Gençlere taş çıkardı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlülerin bilinmeyen hastalıkları ortaya çıktı! Üçü de aynı dertten muzdarip…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serdar Ortaç konserde yere düştü, kendisini kaldıranlara ‘Bırak ben Gülben miyim?’ dedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buket Aydın reklam anlaşmasından servet kazandı! Aldığı ücret dudak uçuklattı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selçuk Geçer doların gittiği yeri açıkladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son ankette Erdoğan’a 20 yılın ardından ilk şok! AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 42’si…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez’den kritik faiz uyarısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Operasyonun’ perde arkası ortaya çıktı! ‘Nebati tavır aldı, Albayrak rahatsız…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP milletvekilleri TOGG için sıraya girdi! Fiyatı ise…
SON DAKİKA HABERLERİ
En son nerede deprem oldu?Haziran 13, 2022-9:44 am
İtalya’da içinde 4 Türk’ün bulunduğu helikopter radardan kaybolduHaziran 10, 2022-9:39 am
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!Haziran 9, 2022-1:59 pm
İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına acil uyarı!Haziran 9, 2022-11:55 am
ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?Haziran 9, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 9, 2022-9:59 am
5 soruda kira düzenlemesiHaziran 9, 2022-9:28 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !