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Demet Akalın Hataylı depremzede çocuk için harekete geçti

Demet Akalın Hataylı depremzede çocuk için harekete geçti
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21 Şubat 2023 - 12:49
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hatay depreminde 260. saatte enkazdan çıkarılan 14 yaşındaki Osman’a sahip çıktı. Demet Akalın, Osman’ın tüm eğitim masraflarını üstlendi. İsviçre’de yaşayan kuzeni de Osman ve ailesinin konaklama ihtiyaçları için yardımda bulunacak.
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