SELÇUK ALAGÖZ’ÜN VEFAT HABERİNİ KIZI BANU ALAGÖZ PAYLAŞTI!

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Selçuk Alagöz, 80 yaşında hayata veda etti. Bodrum’da yaşamını sürdüren sanatçının vefat haberini kızı Banu Alagöz sosyal medya üzerinden duyurdu. Sanat camiası ve müzikseverler, bu kayıpla derin bir üzüntü yaşadı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

2025 yılı başlarında yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan Alagöz’ün kalbi 8 dakika durmuş, ardından yeniden çalıştırılmıştı. Ancak sağlık durumu giderek kötüleşti ve 5 Ağustos günü yaşamını yitirdi.

MÜZİKTE BİR DÖNEMİN TEMSİLCİSİ

Selçuk Alagöz, 1960’lı ve 70’li yıllarda seslendirdiği eserlerle Türk pop müziğine yön verdi. “Kemerin Naftaları”, “Kaleden İndir Beni”, “Bahçelere Geldi Bahar”, “Malabadi Köprüsü” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kardeşleriyle birlikte 80 dilde şarkı söyleyerek müzik tarihinde iz bıraktı.

SANATIN ÖTESİNDE BİR İZ BIRAKTI

Alagöz, sadece müzikte değil, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı. POPSAV ve MÜYORBİR başkanlıkları, Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu üyeliği ve sigarayla savaşanlar derneği gibi birçok alanda topluma katkı sundu.