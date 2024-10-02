Ünlü oyuncu Filiz Akın, hastaneye kaldırıldı

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören 81 yaşındaki Filiz Akın, geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra taburcu edilmişti. Sağlık sorunları devam eden usta oyuncu, Bodrum’da bir hastanede tekrar tedavi altına alındı.

Akın’ın hastane odasındaki görüntüsü, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kanseri yenmişti

Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalanmıştı. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.

“Çok agresif bir tedavi gördüm” diyen Akın, 2022 ve 2023’te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören 81 yaşındaki Filiz Akın, geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra taburcu edilmişti. Sağlık sorunları devam eden usta oyuncu, Bodrum’da bir hastanede tekrar tedavi altına alındı.

Akın’ın hastane odasındaki görüntüsü, sosyal medya hesabından paylaşıldı