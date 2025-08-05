AKIN AKINÖZÜ’NDEN ANNESİNE YÜREK BURKAN MESAJ!

Show TV’nin yeni sezon dizisi Veliaht ile ekranlara dönmeye hazırlanan Akın Akınözü, annesi Özlem Akınözü’nün vefatının birinci yılında yaptığı duygusal paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncunun hem kişisel acısı hem de profesyonel dönüşü dikkat çekti.

VELİAHT DİZİSİ KONUSU

Veliaht, Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü konu alıyor. Zülfikar Karslı’nın sağlık sorunları nedeniyle eski gücünü yitirmesiyle gözler yurt dışından dönecek olan oğlu Zafer’e çevrilir. Ancak seyyar tamirci Timur’un bu sırlarla dolu aileyle kesişen yolu, kaderini tamamen değiştirir.

Dizide Akın Akınözü, Serra Arıtürk ile başrolü paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk otururken, senaryo Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer imzası taşıyor.

DUYGUSAL MESAJLA GÜNDEM OLDU

Akın Akınözü, annesiyle geçmiş fotoğraflarını paylaşarak şu sözleri yazdı: “Bazı hatıralar kalır – onların sesi için değil, ama sessizlikleri için…”

Annesi Özlem Akınözü’nün sanat dünyasında iz bırakan bir oyuncu olduğunu hatırlatan Akınözü, onun sevgisinin kendisine yol gösterdiğini vurguladı.