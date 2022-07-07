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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! “Yaktın bizi yine…”

Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! “Yaktın bizi yine…”
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07 Temmuz 2022 - 14:21

Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! “Yaktın bizi yine…”

Ünlü model Şevval Şahin, hız kesmeden tatil paylaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Instagram hesabından her fırsatta bikinili ve dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şahin, son olarak beyaz bikinisiyle yüz üstü uzanarak kalçalarını sergiledi. Şevval Şahin’in bikinili pozları olay yarattı.

Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 1

2018 Miss Turkey birincisi seçilerek adını tüm Türkiye’ye duyurmayı başaran güzel model Şevval Şahin, paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 2

Her fırsatta cesur pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Şahin, son olarak bikinili pozlarıyla adeta olay yarattı.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 3

Şahin’in paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 4

BİKİNİSİYLE YÜZ ÜSTÜ YATARAK KALÇALARINI SERGİLEDİ

Güzel model Şevval Şahin, Instagram hesabından yaptığı cesur ve dekolteli paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 5

Son olarak çıktığı tatilde beyaz bikinisiyle muhteşem fiziğini sergileyen Şahin, takipçilerini mest etti.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 6

Harika fiziğiyle dikkat çeken Şahin, bikisiniyle yüz üstü uzanarak kalçalarını sergilediği pozla dikkat çekti.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 7

Şahin’in cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi. Takipçilerinden bazıları fotoğrafın altına, “Vücudunuz çok güzel” ve “Yaktın yine bizi” şeklinde yorumlarda bulundu.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 8

MAĞARADA MAYOSUYLA CESUR POZLARI OLAY OLDU

Çıktığı tatilden her fırsatta paylaşımlarda bulunan Şevval Şahin, geçtiğimiz gün mayolu pozlarıyla adeta büyüledi.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 9

Güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken Şahin’in mağara pozları sosyal medyayı adeta salladı.

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 10

İşte Şevval Şahin’in o pozları…

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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 11
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 12
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 13
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 14
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 15
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 16
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 17
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 18
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 19
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 20
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 21
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 22
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 23
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 24
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 25
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 26
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 27
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 28
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 29
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 30
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 31
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 32
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 33
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 34
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 35
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 36
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 37
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Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..." - Sayfa 38
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