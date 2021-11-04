Sedat Peker’in Yeni Videosunun Detayları Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Erk Acarer, “Sedat Peker’in bulunduğu mekan ve kullandığı eve artık internet erişimi yok. 2 gün önce kendisi tarafıma önemli bir meseleyi aktarmış ve bu konuda paylaşım yapacağını söylemişti.” açıklamasını yapmıştı.

Sedat Peker’in günlerdir paylaşım yapmaması ve Türkiye-BAE görüşmelerinin hızlanması da Peker hakkında “acaba yakalandı mı?” iddialarını gündeme getirmişti.

BELGESEL HAZIRLIĞI

Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan’ın aktardığına göre Sedat Peker yeni bir video çekmeye başladı. “Milyonlarca insan merak ediyor, desem abartmış olmam. Zira, neredeyse altı aydır yeni videosu yayımlanmıyordu. Son olarak da interneti kesildi.” diye söze giren Pehlivan, Peker’in yeni videosundan detayları da köşesinden aktardı.

YENİ İFŞALAR, YENİ BİR ÇEKİM TEKNİĞİ

Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Telefonla yapılan çekimde yeni ifşaatlarda da bulunmuş. Çizgi film tekniğinin ağırlıklı olduğu belgesel, bu yönüyle de Z kuşağını hedefliyormuş. Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış.”

TÜRKİYE’NİN YAKIN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

Pehlivan, yeni videoyu “Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutacak” olarak değerlendirirken, Sedat Peker’in de aylar sonra yeniden yüzünü göstereceğini yazdı.