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Rus TV Kanalında Erdoğan ve İmamoğlu Tartışması

Rus TV Kanalında Erdoğan ve İmamoğlu Tartışması
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30 Kasım 2021 - 12:31

Rus TV Kanalında Erdoğan ve İmamoğlu Tartışması

Rus televizyonunda yayınlanan bir programda Türkiye’deki iç siyaset ve olası bir seçimin sonucu tartışma konusu oldu.

Rus TV Kanalında Erdoğan ve İmamoğlu Tartışması

TV Tsentr kanalında yayınlanan “Pravo Znat” (Bilme Hakkı) programında Kommersant gazetesi yazarı gazeteci Maksim Yusin, Türkiye’de liranın değer kaybetmesi bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi…

Rus TV’sindeki bir programda Türkiye’deki iç siyaset ve olası bir seçimin sonucu tartışma konusu oldu. İsrailli uzman Yakov Kedmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi alternatifinin olmadığını söyledi, Rus uzman Maksim Yusin ise, “İmamoğlu var” dedi.

TV Tsentr kanalında yayınlanan “Pravo Znat” (Bilme Hakkı) programında Kommersant gazetesi yazarı gazeteci Yusin, Türkiye’de liranın değer kaybetmesi bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi. Yusin, “Lira düştü ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye kentlerinde Erdoğan’a karşı gösterileri yapıldı. Bu gelişmelere göz atarken Erdoğan’ın sorunlarının olduğu sonucuna varıyorum. Peki Rusya olarak bizim ne yapmamız gerekir? Kimi desteklememiz lazım” diye sordu.

“Moskova için Erdoğan’ın artıları fazla”

Erdoğan’ın Moskova için artılarını sıralayan Rus uzman, “Erdoğan NATO ülkeleri arasında zayıf halka. Türkiye, Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi. Rusya’dan S-400 füze sistemi alıyor. Yani Moskova için Erdoğan’ın artıları fazla” dedi.

Aynı zamanda başta Ukrayna olmak üzere Suriye, Kafkaslar ve Türk dünyası gibi konularda Erdoğan’ın Moskova için olumsuz yönleri de bulunduğunu söyleyen Yusin, “Belki seçimler sonucunda Erdoğan’ın yerine Moskova için daha ılımlı, daha az hırslı ve daha az fırtınasız ve daha çok öngörülebilir birisinin gelmesi iyi olur” dedi.

Bunun üzerine program konuklarından İsrailli uzman Kedmi, “Türkiye’de Erdoğan’ın alternatifi var mı” diye sordu.

Ekrem İmamoğlu

Bunun üzerine Yusin, “Var. İstanbul Belediye Başkanı (Ekrem İmamoğlu). Kendisi muhalefet partisinden (CHP) . Başkanlık seçiminde İmamoğlu’nu (Erdoğan’ın) 10 puan önünde gösteren anketler var. Dolayısıyla Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybedebilir” yanıtını verdi.

Medya Günlüğü’nden Fuad Safarov’un haberine göre İsrailli uzman Kedmi’nin, cezaevinde bulunan Rus muhalif lideri kastederek, “O zaman Aleksey Navalnıy için de Rusya’da iktidar için alternatif diyebiliriz. Türkiye’de Erdoğan’ın siyasi alternatifi var mı? Yok” sözleriyle görüşünde ısrar etmesi üzerine Yusin CHP’yi ima ederek, “Neden yokmuş ki? İşte az önce bahsettiğim muhalefet partisi var. Bu partinin temsilcileri İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkan” sözleriyle itiraz etti.

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