MİLLETVEKİLLERİNE KASET KUMPASI KURAN FETÖ’CÜ ESKİ EMNİYET AMİRİ YAKALANDI!

CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ve bazı milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntülerin yayınlanmasıyla gündeme gelen FETÖ kumpasçısı eski Emniyet Amiri Ü.Y., Ankara’da düzenlenen başarılı bir operasyonla gizli bir bölmede saklanırken yakalandı.

FETÖ KUMPASÇISI GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu Ü.Y.‘nin Ankara’da saklandığı ev tespit edildi.

Evde yapılan aramada, özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede saklanan Ü.Y., operasyonla gözaltına alındı.

KASET SKANDALI VE USULSÜZ DİNLEMELERİN BAŞ AKTÖRÜ

Yakalanan Ü.Y.’nin,

Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli kasetlerin internete sızdırılmasında,

ve bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen internete sızdırılmasında, Siyasetçilerin ses ve görüntü kayıtlarının alınmasında ,

, Telefonlarının usulsüz şekilde dinlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi.

BYLOCK KULLANICISI VE FETÖ ÜYESİ

Şüpheli Ü.Y.’nin ayrıca:

FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı ,

, Resmi belgede sahtecilik ,

, Görevi kötüye kullanma ,

, FETÖ’ye üye olma suçlarından 3 ayrı aranma kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

2016’DA İHRAÇ EDİLDİ, UZUN YILLAR İSTİHBARATTA ÇALIŞTI

Ü.Y.’nin 2008-2014 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yaptığı, 2016 yılında ise FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA: “FETÖ’CÜLERİ TEK TEK YAKALAYACAĞIZ”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“CHP eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal ve bazı siyasetçilere ait olduğu iddia edilen kaset skandalının faili, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve FETÖ üyeliği dahil 3 ayrı suçtan aranan Ü.Y. yakalanmıştır.“

“Ankara Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. FETÖ’cüleri tek tek yakalayacağız.“

KAMUOYU RAHAT BİR NEFES ALDI

Kamuoyunu derinden sarsan kaset kumpaslarıyla anılan isimlerden biri olan Ü.Y.’nin yakalanması, adalet sürecinin işlemesi ve FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösterdi.

YAKALANAN Ü.Y. İLE İLGİLİ SUÇLAR

FETÖ üyeliği

ByLock kullanımı

Resmi belgede sahtecilik

Görevi kötüye kullanma

Usulsüz dinleme ve kayıt

Müstehcen içerikli görüntülerin yayılması

Kaynak: www.ensonhaber.com