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3 ilde “Mahzen-13” operasyonu: 25 gözaltı

3 ilde “Mahzen-13” operasyonu: 25 gözaltı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Mart 2024 - 11:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen “Mahzen-13” operasyonlarında 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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