Seçim sonuçları dünya basınında geniş yankı buldu! Hangi gazete hangi manşeti attı?

ALMAN MEDYASI: KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE…

Alman medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın performansına dikkat çekerken Tagesschau kanalı Almanya’da seçime katılımın her zamankinden daha yüksek olduğunu belirtti. Welt gazetesi seçimin ikinci tura kalmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde olduğunu belirtti, Almanya’nın en büyük gazetelerinden biri olan Bild ise Sinan Oğan’ın teraziyi değiştirebileceğini öne sürerek “Erdoğan’ı destekleyen MHP’nin eski bir üyesi olan Sinan Oğan, şaşırtıcı bir şekilde iyi bir performans gösterdi. Oğan’ın olası bir ikinci tur seçimde destekçilerine tavsiyede bulunup bulunmayacağı belli değil.” ifadesini kullandı. Öte yandan Alman kanalı ZDF’nin seçimin ikinci tura gittiğini vurguladığı haberinde “Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur seçimleri kazanması halinde Batı rahat bir nefes alacak.” ifadesi dikkat çekti.