Seçim sonuçları dünya basınında geniş yankı buldu! Hangi gazete hangi manşeti attı?

Türkiye seçim sonuçlarını değerlendirirken dünya basını da seçimin ikinci tura kalmasını manşetlerden gördü. Hangi gazete hangi manşeti attı? İşte tüm detaylar…
Türkiye seçim sonuçlarını değerlendirirken dünya basını da seçimin ikinci tura kalmasını manşetlerden gördü. Fransız haber ajansı AFP, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy oranını ‘hayal kırıklığı’ şeklinde değerlendirirken ABD’li haber ajansı AP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci turda avantajlı olduğunu yazdı. Seçimlerden önce yaptığı kapakla Erdoğan tarafından sert şekilde eleştirilen İngiliz Economist dergisi ise yaptığı değerlendirmeyle dikkat çekti.
İşte dünya basınından dikkat çeken başlıklar:
AFP:KILIÇDAROĞLU HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
AFP Haber ajansı Türkiye’nin en önemli seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirttiği haberinde Erdoğan’ın gece yarısı alkışlar içerisinde halkın karşısına çıktığını ve “Önümüzdeki 5 yılda da halkımıza hizmet etmeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum.” dediğini belirtti.
Kamuoyu yoklamalarından sonra Kılıçdaroğlu’nın aldığı oy oranının hayal kırıklığı yarattığını öne süren AFP, “Kılıçdaroğlu’nun içinde bulunduğu ittifak başlangıçta oy sayımına itiraz etmiş ve önde olduğunu iddia etmişti. Ancak 74 yaşındaki siyasetçi gazetecilerin karşısına çıktığında biraz umutsuz görünüyordu ve ikinci turun kaçınılmaz göründüğünü kabul etti.” ifadelerini kullandı.
AP: ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AVANTAJLI
Associated Press (AP) haber ajansı St. Lawrence Üniversitesi’nden Amerikalı tarihçi Howard Eissenstat’ın sözlerine yer verdiği haberinde ikinci tur için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Eissenstat AP’ye yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın partisinin parlamento seçimi sonuçlarının daha iyi olacağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci turda avantajlı olmasının muhtemel olduğu vurguladı. Eissenstat’ta göre Türk seçmeni ‘bölünmüş bir hükümet’ istemeyecek.
TELEGRAPH GAZETESİ VE BBC
Türkiye’deki sıkı yarışın ikinci turda devam edeceğini belirten İngiliz Telegraph gazetesi “Resmi olmayan raporlar, rekor sayıda seçmenin oylamaya katıldığını ortaya koyarken, gözlemciler katılımın yüzde 90’a yakın olduğunu bildirdi.” ifadelerini kullandı. İngiliz BBC ‘Gergin gecenin ardından Erdoğan’ın üstünlüğü var gibi görünüyor’ başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. ‘Çok zor geçen birkaç aya rağmen, Türkiye’nin cumhurbaşkanı üstünlüğü elinde tutuyor gibi görünüyor’ diyen BBC avantajın Erdoğan’da olduğunu yazdı.
ECONOMİST’TEN GERİ ADIM
İngiliz Economist ise ‘Recep Tayyip Erdoğan rakibinin çok önünde’ dedi. ‘CHP’nin yaptığı ittifak sadece %35’lik bir oy oranıyla parlamento seçimlerinde daha da kötü bir performans sergiledi’ diyen Economist haberinde şu ifadeye yer verdi; ‘Erdoğan’ın partisi ve MHP liderliğindeki Cumhur İttifakı olarak bilinen blok, rahat bir çoğunluğu elinde tutmaya başaracak.’
WSJ: SEÇİM SONUÇLARININ KÜRESEL ETKİSİ OLUR
ABD’li Washington Post gazetesi dün gerçekleştirilen seçimin Türkiye’nin en başarılı siyasetçisi ve yirmi yıldır lideri olan Erdoğan’ın bugüne kadarki en zorlu sınavı olduğunu belirtti, yarışın tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini vurguladı. Wall Street Journal gazetesi, ‘Türkiye’de seçimler ikinci tura kalmış gibi görünüyor’ ifadesini kullandığı haberinde Türkiye’nin gelecek vadeden bir küresel güç ve NATO üyesi olduğuna dikkat çekti ve seçim sonuçlarının geniş kapsamlı jeopolitik sonuçları olabileceğini yazdı.
ALMAN MEDYASI: KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE…
Alman medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın performansına dikkat çekerken Tagesschau kanalı Almanya’da seçime katılımın her zamankinden daha yüksek olduğunu belirtti. Welt gazetesi seçimin ikinci tura kalmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde olduğunu belirtti, Almanya’nın en büyük gazetelerinden biri olan Bild ise Sinan Oğan’ın teraziyi değiştirebileceğini öne sürerek “Erdoğan’ı destekleyen MHP’nin eski bir üyesi olan Sinan Oğan, şaşırtıcı bir şekilde iyi bir performans gösterdi. Oğan’ın olası bir ikinci tur seçimde destekçilerine tavsiyede bulunup bulunmayacağı belli değil.” ifadesini kullandı. Öte yandan Alman kanalı ZDF’nin seçimin ikinci tura gittiğini vurguladığı haberinde “Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur seçimleri kazanması halinde Batı rahat bir nefes alacak.” ifadesi dikkat çekti.