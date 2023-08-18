Edis, Gülşen’in göbeğinden kiraz yedi. Serdar Ortaç’a ‘Karabiberim’ göndermesi

Edis ile Gülşen, ‘Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2’ adlı albümde düet yapmak için bir araya geldi. Serdar Ortaç’ın ‘Sor’ şarkısını seslendiren ikili, meslektaşlarının bir döneme damga vuran ‘Karabiberim’ klibine gönderme yaptı.