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Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in şoförü ile yazışmaları ortaya çıktı

Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in şoförü ile yazışmaları ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Ocak 2024 - 14:05

Fon dolandırıcılığı soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı. Yapılan incelemeden Erzan’ın tespit edilen yazışmalarında, Fatih Terim’in şoförü Umut Akgöze ile temasta olduğu anlaşılıyor. Diyalogların birinde Şoför Umut Akgöze’nin “Hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, sağ olun” sözleri dikkat çekiyor.

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