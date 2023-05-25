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Kılıçdaroğlu’nun ‘yarım gazetecilik’le suçladığı Kübra Par sessizliğini bozdu! ‘Cümle düşüktü…’

Kılıçdaroğlu’nun ‘yarım gazetecilik’le suçladığı Kübra Par sessizliğini bozdu! ‘Cümle düşüktü…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Mayıs 2023 - 11:01
Habertürk sunucusu Kübra Par, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘terör’ suçlamalarına karşılık gönderdiği mesajın yarısını, ‘cümle düşüklüğü’ içerdiği için okumadığını iddia etti.

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