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Utandıran Görüntü: Vatandaşlar Askıda Ekmek Kuyruğunda

Utandıran Görüntü: Vatandaşlar Askıda Ekmek Kuyruğunda
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02 Şubat 2022 - 15:06

Utandıran Görüntü: Vatandaşlar Askıda Ekmek Kuyruğunda

Adıyaman’da ihtiyaç sahipleri bu kez, ‘hayır’ için bağışlanan ekmeklerden alma sırasına girdi.

Utandıran Görüntü: Vatandaşlar Askıda Ekmek Kuyruğunda

Son aylardaki ucuz ekmek, yağ, pirinç kuyruklarının ardından şimdi de bayat ekmekler ya da hayırseverlerin bağışladığı ekmekler için kuyruklar oluşmaya başladı. Kahreden son görüntüler 2018’de Cumhur İttifakı’nın yüzde 64.31 oy aldığı Adıyaman’dan geldi.

Kentte dar gelirli vatandaşlar, bayatlamış ya da hayırsever vatandaşların parasını ödediği ekmeklerden alabilmek için dondurucu soğukta bekliyor. Kuyrukta ekmek sırasına giren vatandaşlar, “Hem fırın sahibi, hem hayırseverlerin yardımıyla ekmek alıp, evimize götürebiliyoruz. Yoksa perişan olurduk. Allah razı olsun” dedi.

HER GEÇEN GÜN UZUYOR

 

 

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, ekmek kuyruklarının her geçen gün biraz daha uzadığını belirtti. Tepkisini şöyle dile getirdi: “Vatandaş artık meyveyi sebzeyi geçtik, evine ekmek götüremiyor. Türkiye’nin dört bir yanında ekmek kuyruklarının her geçen gün biraz daha uzadığına üzülerek şahit oluyoruz.

Vatandaşlarımız bedava ya da ucuza bayat ekmek alabilmek için kara kışın ortasında sıra bekliyor. Bir hayırseverin gelip belli bir miktarda ekmek ücreti ödemesi yapmasını bekliyor. Bu donduran bekleyiş bazen saatler sürüyor.” Ekmeğin 2 lira 50 kuruş, bayat ekmeğin ise 1.25 kuruştan satıldığı Adıyaman’da belediyenin de dar gelirli ailelere ekmek dağıttığı açıklandı. Yetkililer, ekmek kartları ile vatandaşlara tahsis edilen sayıda ekmeği, belirlenen fırınlardan alabildiği söylendi.

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