Türk Armatöre Ait Haliç-Equality Gemisinde 9 Ton Kokain Ele Geçirildi: Operasyonun Detayları

9 Ton Kokain Bulunan Geminin Sırrı: Haliç-Equality ve Türk Armatörün Bağlantısıi

Fransa Deniz Kuvvetleri, Martinique Adası açıklarında gerçekleştirdiği bir operasyonla Türk armatöre ait Haliç-Equality adlı gemide 9 ton kokain ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar doları aştığı ifade edilirken, olayın detayları ve Türkiye’nin denetim sistemindeki zafiyetler tartışma konusu oldu.

Türk Armatörün Gemisinde Dev Kokain Operasyonu

Fransa’nın Martinique Adası yakınlarında yapılan operasyonda, İstanbul çıkışlı olan Haliç-Equality adlı gemide 9 ton kokain bulundu. Uyuşturucunun 250 paket halinde saklandığı belirtildi. Bu büyük uyuşturucu sevkiyatının piyasa değeri ise 3 milyar doları aşarken, Türk yetkililerinin gemiye yönelik denetimsizlikleri sorgulanmaya başlandı.

Geminin Rotası ve Gizemli Radar Kapatma

12 Kasım 2024’te İstanbul’dan hareket eden Haliç-Equality, Batı Afrika’daki Gine Bissau’ya uğradıktan sonra rotasını Güney Amerika’ya çevirdi. Ancak 28 Aralık 2024’te geminin radar sinyallerini kapatması, yasadışı faaliyetlerin düzenli ve planlı bir şekilde yürütüldüğüne dair şüpheleri artırdı.

Haliç-Equality Gemisi Hurda Durumunda

Fransa’daki operasyon sonucunda ele geçirilen kokainin arkasında Türk armatör H.B.T.’nin olduğu öğrenildi. Geminin hurda statüsünde olduğu ve piyasa değerinin yalnızca 200 bin dolar civarında olduğu ifade edilse de, böylesine düşük değere sahip bir geminin bu büyüklükte bir uyuşturucu sevkiyatında kullanılması dikkat çekti.

Türkiye’nin Uyuşturucu Taşımacılığı ve Denetim Eksiklikleri

Bu olay, Türkiye’nin deniz taşımacılığı sistemindeki denetim eksikliklerini gündeme getirdi. Fransa’daki operasyon sonrasında, Türkiye’nin uyuşturucu taşımacılığı konusunda uluslararası itibarına yönelik endişeler arttı. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar, Türkiye’nin denetim mekanizmalarındaki zafiyetlere karşı daha etkin önlemler alması gerektiğini belirtiyor.

Son 3 Yılda 25 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Son üç yıl içinde, Türk armatörlere ait gemilerde toplamda 25 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildiği belirtiliyor. Bu operasyonlar, uluslararası uyuşturucu ticaretindeki rolüyle ilgili sert tartışmalara yol açarken, toplam piyasa değerinin 10 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Türk Kamuoyunda Tartışmalar Artıyor

Fransa’daki operasyon, Türk medyasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili olarak İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye’nin denetim mekanizmalarındaki zafiyetleri eleştirerek şu soruları gündeme getirdi: “Türkiye’den ayrılan gemi neden denetlenmedi? 9 ton kokainin sahibi kim? Bu denetimsizlik, uluslararası itibarımızı nasıl etkiliyor?”

KAYNAK:medyaradar.net