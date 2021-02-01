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Yardımları Ortaya Çıktı !

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Yardımları Ortaya Çıktı !
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05 Ağustos 2021 - 9:20
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Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü şarkıcı Tarkan’ın yangın bölgelerine 500 bin TL değerinde yardım yaptığını açıkladı.

Ses sanatçısı Onur Akay, Megastar Tarkan‘ın yaptığı gizli yardımları “Herkese örnek olsun” diyerek açıkladı. Akay, “MSG üyesi olan Tarkan, 2020 yılında payına düşen telif gelirlerini almayıp, pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenlere dağıtılmasını ve MSG’den bu yardımın gizli tutulmasını istemişti. Müzisyenlere 100 bin TL’ye yakın yardım yapıldı” açıklamasını yaptı.

“YANGIN BÖLGELERİNE 500 BİN TL GİZLİ YARDIM YAPTI”

Akay, internet sitesindeki köşe yazısında, “Tarkan şimdi de yangın bölgelerine 500 bin TL değerinde gizli bir yardım yaptı. Bu gizli yardımları da örnek olsun diye açıkladım. Helal olsun Tarkan’a” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Tarkan yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu
Ünlü sanatçı Tarkan yangın bölgelerine yarım milyonluk gizli yardımda bulundu

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