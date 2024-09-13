Gizem Karaca ‘sırtımı da göstereyim’ diyerek arkasını döndü!

Miss Turkey 2011 Güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra hayatımıza giren Gizem Karaca bu zaman kadar Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Kara Sevda, Baraj, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Safir gibi birçok projede yer aldı.