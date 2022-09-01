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DÖNÜŞLERİ MUHTEŞEM OLDU! İZEL, ÇELİK, ERCAN’DAN 90’LAR RÜZGARI

DÖNÜŞLERİ MUHTEŞEM OLDU! İZEL, ÇELİK, ERCAN’DAN 90’LAR RÜZGARI
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25 Ekim 2022 - 15:38
DÖNÜŞLERİ MUHTEŞEM OLDU!

İZEL, ÇELİK, ERCAN’DAN 90’LAR RÜZGARI

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam 90’lı yıllara damga vurmuş İzel, Çelik, Ercan’ı ağırladı. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen fenomen grup, boğazın ışıkları altında nostalji rüzgarı estirdi. Her konserlerinde olduğu gibi bitmeyen enerjileriyle kendisine bir kez daha hayran bırakan efsane grup, müzikseverlerin yine vazgeçilmezi oldu.

“BİRLİKTELİĞİMİZ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KEYİF”

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşayan İzel, Çelik, Ercan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Kasım ayına günler kalmasına rağmen sevenlerimiz burada… Çok yoğun bir kar yağışı altında bir İzel, Çelik, Ercan konseri de şahane olurdu. Birlikteliğimiz zaten bizim için büyük bir keyif… Buraya ilk çıktığımızda hepimizin ayakları titriyordu ama heyecanımız hala aynı… Bu yazdan kalma İstanbul akşamında sevenlerimizle şarkılarımızı paylaşmak büyük mutluluk…” sözleriyle duygularını paylaştı.

EFSANE GRUPLA ‘İŞTE YENİDEN’

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde beşinci kez İzel, Çelik, Ercan şarkıları yankılandı. 90’lı yıllarda çıkardıkları albümle satış rekorları kırarak, büyük kitlelere ulaşan fenomen grup performanslarıyla müzikseverleri bir kez daha kendilerine hayran bıraktı. ‘Özledim’ şarkısıyla sevenlerini selamlayan efsane üçlü, albüm şarkılarının yanı sıra kendi parçalarını da seslendirerek misafirlerini geçmişte yolculuğa çıkardı. ‘Hercai’, ‘Kızımız Olacaktı’, ‘Yastayım’ a kadar uzanan şarkılarla hem eski anılar canlandı hem de Paraf Kuruçeşme’de duygusal anlar yaşandı. Romantik şarkıların yanı sıra hareketli parçalar karşısında kendini tutamayan binlerce izleyici doyasıya dans etti. Ercan Saatçi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisinin tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesine kayıtsız kalamadı. Sahnedeki müzisyen dostlarıyla birlikte ayağa kalkarak müzikseverleri selamladı. Konserin başından sonuna kadar sevenlerinin nabzını yüksek tutan İzel, Çelik, Ercan 2,5 saat süren müzik ziyafetiyle Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicilerini büyüledi.

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