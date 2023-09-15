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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğretmen ataması açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Eylül 2023 - 10:42

Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporculardan beden eğitimi alanında öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruya göre, yapılacak atamalar için 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak başvurular, 25 Eylül-6 Ekim tarihlerinde değerlendirilecek. Ardından başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak. Atamalar ise 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacak ve sonuçlar, meb.gov.tr adresinde duyurulacak.

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