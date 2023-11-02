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MSB’den Gazze açıklaması: TSK yardım için hazır!

MSB’den Gazze açıklaması: TSK yardım için hazır!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Kasım 2023 - 13:06
Milli Savunma Bakanlığı, bombardıman altındaki Gazze’ye yardım ve bölgeden tahliye çalışmaları için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hazır olduğunu bildirdi.
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