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İRAN AHVAZ’DA KEFENLE CUMA NAMAZI: DİRENİŞ MESAJI VE SİLAHLI İMAM

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İran Ahvaz’da Kefenle Cuma Namazı Kılındı: Direniş ve Ölümüne Hazırlık Mesajı

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası, İran’ın Ahvaz kentinde ilginç ve anlamlı bir protesto gerçekleşti. Ahvaz’daki cemaat, cuma namazını kefenle kılarak, direniş ve ölümüne hazır olma mesajı verdi.

Ahvaz’da Kefenli Namaz ve Silahlı İmam Görüntüleri Gündemde

Ahvaz’da cuma namazı sırasında bazı vatandaşların kefen giymesi, bölgedeki gerilimin ne denli yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca, namazı kıldıran imamın silahlı olması dikkat çekti. Bu durum, halkın kararlılığını ve İsrail’e karşı direniş ruhunu simgeliyor.

İsrail-İran Gerilimi ve Saldırıların Etkisi

13 Haziran’da İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgede tansiyonu artırdı. Saldırılarda üst düzey İranlı komutanlar ve bilim insanları hayatını kaybetti. İran ise İsrail’e balistik füze saldırısıyla karşılık verdi.

Uluslararası Toplumun Tepkisi ve İnsan Hakları Endişeleri

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, uluslararası toplumda büyük endişe yaratıyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, sivillerin korunması ve insani hukuka uyulması çağrısında bulunuyor.

İRAN AHVAZ’DA KEFENLE CUMA NAMAZI: DİRENİŞ MESAJI VE SİLAHLI İMAM
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