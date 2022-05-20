Son dakika… Sergei Şoygu duyurdu: Rusya NATO’ya böyle cevap verecek!

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu Luhansk bölgesinde tam kontrol sağlanmasının yakın olduğunu ve Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasından bin 908 Ukrayna askerinin teslim olduğunu duyurdu. NATO’nun genişleme hamlesine cevap vereceklerini belirten Bakan Şoygu batı Rusya’da yeni askeri üsler kurulacağını açıkladı.

Rusya’dan yapılan son dakika açıklamasında Mariupol bölgesinde direnişin son kalesi olarak görülen ve uzun zamandır Rus askerlerinin kuşatması altında olan Azovstal Çelik Fabrikası’ndan bin 900’den fazla Ukraynalı askerin teslim olduğu açıklandı.

ŞOYGU AÇIKLADI: LUHANSK’TA TAM KONTROL SAĞLANMAK ÜZERE

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu bugün yaptığı açıklamada “Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin kurtuluşu tamamlanmak üzere” sözleri ile Ukrayna’nın ayrılıkçı Luhansk bölgesinde tam kontrol sağlanmasının yakın olduğunu duyurdu.

Bakan ayrıca, Moskova’nın kontrolü altındaki liman kenti Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasında bin 908 Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi.

NATO’YA MİSİLLEME: RUSYA ASKERİ ÜSLER KURACAK

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya başvuruları ile ilgili tartışmalar sürerken Bakan Şoygu Moskova’nın NATO genişlemesine yanıt olarak batı Rusya’da askeri üsler kuracağını duyurdu.

AFP’de yer alan habere göre Şoygu, “Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi’nde 12 askeri üs kurulacak.” dedi.

Luhansk’da Rusya tarafından gerçekleştirilen son saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti

BUGÜN 13 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusu son olarak yine Ukrayna’nın Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda sivil yerleşim yeri hasar alırken, 13 sivil ise hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarında saldırılarına devam ediyor. Severodentsk’te 12 ve Hirske’de de 1 sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

AZOVSTAL’DAN ÇIKAN ASKERLERİN DURUMU BELİRSİZ

Rusya, teslim olduktan sonra Azovstal Çelik Fabrikası’ndan tahliye edilen askerlerin Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıkladı.

Ukrayna ve Rusya yetkilileri fabrikadan çıkan askerler konusunda farklı açıklamalar yapıyorlar. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada “Ukraynalı kahramanların en kısa zamanda evlerine dönüşü için” bir esir takası umudu dile getirildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa “savaş suçlusu” mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamadı.

Tahliyeler sonrası Azovstal çelik fabrikasının önü/AFP

Rusya’da bazı milletvekilleri Ukraynalı askerlerin savaş suçlusu muamelesi görmesi gerektiğini savunuyor. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin “Nazi suçlular mübadele konusu olamaz” dedi. Bir başka önde gelen politikacı esir düşen Ukraynalı askerler için idam cezasının geri getirilmesini önerdi. Daha önce Ukrayna ile barış müzakerelerine giden heyette yer alan Leonid Slutsky ise esirlerden “insan kılığına girmiş hayvanlar” diye söz etti.

Peş peşe gelen açıklamalara göre hem hala fabrikada saklanan askerlere hem de teslim olan askerlere ne olacağını kestirmek güç.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, çelik fabrikasının altındaki dolambaçlı tünel sistemi ve sığınaklarda mahsur kalan diğer askerleri kurtarmak için gereken her şeyin yapılacağını söyledi fakat, askeri bir seçenek bulunmadığını da kabul etti.