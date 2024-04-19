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İran’dan İsrail saldırısına misilleme olacak mı?

İran’dan İsrail saldırısına misilleme olacak mı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Nisan 2024 - 11:25
İsrail’in İran’a başlattığı saldırı sonrasında İran’ın cevabının ne olacağı merak ediliyordu. İranlı yetkili, yaptığı açıklamada İran’ın, İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planı olmadığını söyledi.

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