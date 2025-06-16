Savaş Gölgesinde Yoğun Dönüş: Türkiye’deki İranlılar Otobüslerde Yer Bırakmadı

İsrail ile İran arasında tırmanan savaş ortamı, Türkiye’de yaşayan İran vatandaşlarının da günlük yaşamını etkiledi. İsrail’in jet saldırılarına İran’ın balistik füze yanıtı sonrası, bölgedeki birçok ülke hava sahasını kapatınca, Türkiye’deki İranlılar ülkelerine kara yoluyla dönmeye yöneldi.

Otogarlarda Büyük Yoğunluk, Ek Seferler Devrede

İstanbul başta olmak üzere birçok kentte otogarlarda yoğunluk yaşandı. Otobüs firmaları İran’a yönelik bilet taleplerini karşılamakta zorlanırken, ek seferler devreye alındı. Valizleriyle turizm acenteleri önünde uzun süre bekleyen İranlı yolcular, kara yoluyla İran’a ulaşabilmek için saatlerce otobüs sırası bekledi.

Otobüs şoförü Ömer Sağdıç, yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, “Gürbulak Sınır Kapısı’na kadar 22 saatlik, yaklaşık 1600 kilometrelik bir yolculuk yapıyoruz. Araçlarımız tamamen dolu, yolcuların tamamı İranlı. Savaş nedeniyle memleketlerine dönüyorlar, ailelerini merak ediyorlar. Bilet bulamayanlar ertesi günü bekliyor” dedi.

Havayolu İptalleri Dönüşleri Zorlaştırdı

İran’a yönelik havayolu seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle birçok yolcunun zorunlu olarak otobüsleri tercih ettiğini belirten turizm firması çalışanı Eyüp Ezati, “Uçakla gitmesi gereken herkes şu an karayoluna yöneldi. Hava sahaları kapalı, internet yavaş, insanlar ailelerinden haber alamıyor. Türkiye’de yaşayanlar kadar yurt dışından gelen İranlılar da var. Hepsi otobüslerle ülkelerine dönmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Savaş Başladı, Biz de Dönüyoruz”

Ülkelerine dönmek üzere otobüse binen bazı İranlı yolcular ise yaşadıkları duygusal karmaşayı dile getirdi. Bir yolcu, “Çalıştık, artık dönüyoruz. Savaş başladı, ailemizi çok merak ediyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 3 gün sürecek” sözleriyle yaşananlara dikkat çekti.

Savaşın gölgesinde Türkiye’den İran’a doğru yaşanan bu dönüş dalgası, bölgedeki insani krizin etkilerini gözler önüne sererken, kara yolu taşımacılığında benzeri görülmemiş bir yoğunluğu da beraberinde getirdi.