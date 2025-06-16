Emekliye Temmuz Zammı Sürprizi

Türkiye’de 16 milyonu aşkın emeklinin merakla beklediği Temmuz ayı zam oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile şekillenmeye başladı. TÜİK tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak resmi enflasyon verisi öncesi TCMB’nin yayımladığı tahmin, zam oranına dair önemli ipuçları sundu.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 17 Zam Gündemde

TCMB’nin Haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, enflasyonun yüzde 1,61 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahmin doğru çıkarsa, 2025’in ilk 6 ayı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17 olacak. Mayıs ayında açıklanan enflasyonla birlikte 5 aylık fark yüzde 15,1’e ulaşmıştı. Haziran verisinin eklenmesiyle bu oranın yüzde 17’ye yükseleceği öngörülüyor.

Memur ve Memur Emeklileri İçin Farklı Hesaplama

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise enflasyon verisinin açıklanmasının ardından toplu sözleşme farkı da dikkate alınarak netleşecek. Bu grubun zam oranı, 3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanacak kesin enflasyon verileriyle birlikte duyurulacak.

Zamlar Ne Zaman Yansıtılacak?

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisinin ardından, zam oranları kısa sürede yürürlüğe girerek Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Ek zam ya da refah payı gibi olası hükümet düzenlemeleri ise ilerleyen günlerde gündeme gelebilir.