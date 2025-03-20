EKREM İMAMOĞLU’NDAN TARİHİ ÇAĞRI!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından önemli bir çağrıda bulundu. İmamoğlu, yargıya, halka ve siyasi kesimlere seslenerek adaletin sağlanması için birlik çağrısı yaptı.

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE SUÇLAMALAR

İmamoğlu hakkında 6 farklı soruşturma yürütüldüğü belirtilirken, kendisine yöneltilen suçlamalar arasında “kent uzlaşısı”, “Medya A.Ş.” ve “Gezi olayları” ile ilgili iddialar yer alıyor.

Savcılık tarafından “PKK ile ortak hareket etme”, “rüşvet ve yolsuzluk”, “ihaleye fesat karıştırma” gibi suçlamalar yöneltilirken, İmamoğlu tüm iddiaları reddederek “Bu süreç milletimizi ilgilendiriyor” diyerek kamuoyuna seslendi.

EKREM İMAMOĞLU’NDAN HALKA ÇAĞRI

İmamoğlu, gözaltına alındıktan 2 gün sonra yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu olaylar partilerimizi ve siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir. Bu topraklarda ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diye bir söz olmaz, olmamalı! Herkesin ‘Bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz’ diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”

YARGIYA ÇAĞRI: “SİZİN DE SESSİZ KALMAMANIZ GEREKİR”

İmamoğlu, çağrısında yargı mensuplarına da seslenerek adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı:

“Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkıyla çalışan on binlerce savcısına ve hakimine sesleniyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu yargıyı perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yargının sessiz kalmaması gerekir.”

İMAMOĞLU: “VARLIĞIMIZA GÖZ KOYUYORSUNUZ”

İBB Başkanı, hakkında yürütülen süreçle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da eleştiriler yöneltti:

“Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde ve yurt dışında hesabını veremeyeceğin birçok leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığa, işime ve emeğime göz koyuyorsun. Namusumuza, haysiyetimize dil uzatıyor, evlatlarımızın geleceğini gasp ediyorsun.”

AVRUPA’DAN TEPKİLER GELDİ

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı. Avrupa Birliği Konseyi, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “halkın iradesine karşı bir müdahale” olarak değerlendirerek, durumu kınadıklarını açıkladı.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye ve dünya kamuoyu, İmamoğlu’nun hukuki sürecini yakından takip ediyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr