2025 YILI VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ AÇIKLANDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı için vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Buna göre, yurt içinde kesilecek kurban bedeli 13 bin 500 TL, yurt dışında ise 5 bin 450 TL olarak belirlendi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2025 yılı vekaletle kurban organizasyonuna dair detayları kamuoyuyla paylaştı. Ankara’da gerçekleştirilen “2025 Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bağış sürecine ve dağıtım planlamasına dair kapsamlı bilgiler verdi.

“KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLE YAKINLAŞ”

Erbaş, bu yılki kampanyanın teması olan “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” vurgusuyla konuşmasını sürdürdü. Amaçlarının daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak olduğunu ifade eden Erbaş, TDV’nin bu yıl 81 il, 922 ilçe ve 80 ülkede 365 farklı bölgede kesim gerçekleştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Özellikle Gazze başta olmak üzere Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine kurbanların ulaştırılmasının öncelikler arasında yer aldığı bildirildi.

BAĞIŞ KANALLARI AÇIKLANDI

Hayırseverler, kurban vekaletlerini şu yollarla verebilecek:

TDV Mobil Bağış Uygulaması ile

İl ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, PTT ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla

Yurt dışında ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikler ve cami dernekleri vasıtasıyla

Ayrıca 81 il merkezinde kurulacak bağış stantları ve 0 312 416 90 00 numaralı çağrı hattı aracılığıyla da vatandaşlar detaylı bilgiye ulaşabilecek.

“KURBANLAR MAZLUMLARA ULAŞTIRILIYOR”

Erbaş, kurban bağışlarının sadece Türkiye içinde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurguladı. Afrika’dan Uzak Doğu’ya, Orta Asya’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada kesilen kurbanların, savaş mağdurlarına, yetimlere ve yoksullara ulaştırıldığını belirtti.

Ayrıca Türkiye’deki kurban etlerinin Kur’an kursları, öğrenci yurtları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

“YAPILAN HER İYİLİK KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRİYOR”

Konuşmasının sonunda vatandaşlara teşekkür eden Ali Erbaş, “Yaptığımız iyiliklerin vatanımızın birliğine, kardeşliğin pekişmesine, dünyaya da barış ve esenlik taşımasına vesile olmasını diliyorum” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/