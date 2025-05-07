ŞARKICI ŞİMAL YENİDEN HASTANEDE

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, geçirdiği ciddi nöbet sonrası hastaneye kaldırıldı. Meme kanserini yendikten sonra beyninde tümör tespit edilen ve 8 saatlik zorlu bir ameliyat geçiren Şimal, hastalık sonrası 45 kiloya kadar düşmüştü. Son olarak yoğun bakıma alınan şarkıcının sağlık durumu hayranlarını endişeye sevk etti.

KANSERİ YENDİ, BEYİN TÜMÖRÜYLE ZORLU SAVAŞ

Şimal, bir süre önce meme kanserine yakalanmış, uzun süren tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmişti. Ancak mutluluk kısa sürdü. Rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör tespit edilen şarkıcı, yeniden ameliyat masasına yatmış ve 8 saat süren zorlu bir operasyonla tümör alınmıştı. Operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu duyuran Şimal, “Tüm vücudum tertemiz. Dualarınız kabul oldu” sözleriyle müjdeli haberi vermişti.

SAĞLIĞI İÇİN YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Hastalık sonrası aşırı kilo kaybı yaşayan Şimal’in 45 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Geçtiğimiz pazar günü aniden rahatsızlanan şarkıcı, apar topar hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Şimal’in daha sonra normal odaya alındığı bildirildi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA: “CİDDİ BİR NÖBET GEÇİRDİ”

Şimal’in eşi Necati Arıcı, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada, “Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu an sebebi araştırılıyor. Yanındayız, iyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı. Şarkıcının hayranları ise sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla destek vermeye devam ediyor.