MAURO ICARDI VE CHINA SUAREZ’DEN YÜZÜKLÜ PAYLAŞIM!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Arjantinli oyuncu China Suarez ile Amerika tatilinden yaptığı paylaşımda gündem oldu. Miami’den birlikte kareler paylaşan çiftin parmaklarındaki yüzük detayı sosyal medyada “evleniyorlar mı?” sorularını beraberinde getirdi.

AŞK DOLU AMERİKA TATİLİ

Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan 32 yaşındaki Mauro Icardi, ayrılığın ardından yeni aşkını sosyal medyada ilan etmişti. Icardi, 33 yaşındaki model ve oyuncu China Suarez ile olan ilişkisini göz önünde yaşamaya devam ediyor. Sürekli birlikte vakit geçiren çift, son olarak ABD’nin Miami kentinde romantik bir tatile çıktı.

YÜZÜKLÜ PAYLAŞIMLA GÜNDEM OLDULAR

Icardi, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda sevgilisiyle birlikte bir kareye yer verdi. “Seni seviyorum” notuyla paylaştığı fotoğrafta çiftin parmaklarındaki yüzükler takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bu detay, ikilinin evliliğe ilk adımı atıp atmadığına dair yorumlara yol açtı.

SOSYAL MEDYA ALEV ALEV

Instagram’da 13.9 milyon takipçiye sahip olan Icardi’nin paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, çiftin aşk pozlarına övgüler yağdırırken, yüzük detayı sonrası “yeni bir evlilik mi geliyor?” sorusu sosyal medyada hızla yayıldı.

ICARDI VE SUAREZ AŞKI TAM GAZ

Icardi ve Suarez çifti, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu. Medya dünyasında sık sık magazin gündemine gelen ikili, birlikte geçirdikleri anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu son kare ise çiftin ilişkisini bir adım ileri taşıdığına işaret ediyor olabilir.