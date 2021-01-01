Buket reklam malzemesi oldu
hiç tanımam bilmem ama kızımız dedikoduları çok
gelmeye başladı. Tabi ki balık etli güzel bir haber spikeri
ekranı dolduran bir bayan bunun malzeme bilip çıkaranlar
oldu tabi ki kendisi öncelerin inkar etti Ama sonunda bizim
keskin paparazzilere yakalandı. Kiminle Emir Sarıgül ile
Emir eşinde ayrıldıktan sonra vay durdurana aşk olsun
Buket Aydın Sibel Can gibi bizim bildiklerimiz ya
bilmediklerimiz nedir bilemem Allah bilir
iki magazincilerin isimleri bende
Buket Aydın en son Haber Global ayrıldıktan sonra Bordum’a
dinlemeye gitmiş uzun bir süre önce Azerbaycan güzeli ile
nişanlanıp ayrılan Cem Ozan Torunlar tekrar atağa kalkmaya
başlamış. Kulağıma gelen dedikodulara göre bir iki kendinin
bilmez magazincilerin aklına uyarak böyle bir haber
yaptırmış diye duydum olayı araştırmaya başladım bu bizim
çapkın Playboy Buket Aydın şimdi gündem de olduğu için
300 gül gönderdi diye haber yapmışlar haber külliyen
yalan Buket isyanlara başlamış kızımız haklı benim
üstümde reklam kimse yaptıramaz deyip isyan etmiş
magazinci arkadaşlar böyle yalan haberlerin sonu kötü dür
gazetecilik dürüstlüktür araştırarak doğru haber yapmaktır sizin
adının bende yakın takibe aldım gene böyle haberleriniz
duyunca isminizi de yazacağım merak etmeyin.