Buket Reklam Malzemesi Oldu

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Buket reklam malzemesi oldu

hiç tanımam bilmem ama kızımız dedikoduları çok

gelmeye başladı. Tabi ki balık etli güzel bir haber spikeri

ekranı dolduran bir bayan bunun malzeme bilip çıkaranlar

oldu tabi ki kendisi öncelerin inkar etti Ama sonunda bizim

keskin paparazzilere yakalandı. Kiminle Emir Sarıgül ile

Emir eşinde ayrıldıktan sonra vay durdurana aşk olsun

Buket Aydın Sibel Can gibi bizim bildiklerimiz ya

bilmediklerimiz nedir bilemem Allah bilir

iki magazincilerin isimleri bende

Buket Aydın en son Haber Global ayrıldıktan sonra Bordum’a

dinlemeye gitmiş uzun bir süre önce Azerbaycan güzeli ile

nişanlanıp ayrılan Cem Ozan Torunlar tekrar atağa kalkmaya

başlamış. Kulağıma gelen dedikodulara göre bir iki kendinin

bilmez magazincilerin aklına uyarak böyle bir haber

yaptırmış diye duydum olayı araştırmaya başladım bu bizim

çapkın Playboy Buket Aydın şimdi gündem de olduğu için

300 gül gönderdi diye haber yapmışlar haber külliyen

yalan Buket isyanlara başlamış kızımız haklı benim

üstümde reklam kimse yaptıramaz deyip isyan etmiş

magazinci arkadaşlar böyle yalan haberlerin sonu kötü dür

gazetecilik dürüstlüktür araştırarak doğru haber yapmaktır sizin

adının bende yakın takibe aldım gene böyle haberleriniz

duyunca isminizi de yazacağım merak etmeyin.