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Yatırımcılar dikkat… Altın için ‘dönüşü olmayan’ 18 gün uyarısı

Yatırımcılar dikkat… Altın için ‘dönüşü olmayan’ 18 gün uyarısı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Haziran 2024 - 17:08

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 402 lira seviyesinde işlem görüyor.. FED’in faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından, İslam Mermiş’ten altın ve gümüş için ‘dönüşü olmayan’ 18 gün uyarısı geldi…

Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 1

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel artan gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 413 liradan tamamladı.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 2

Altının gram fiyatı, yeni güne azalışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının 0,53 altında 2 bin 402 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 953 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 770 liradan satılıyor.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 3

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 yükselişle günü 2 bin 325 dolardan tamamlarken, bugün bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2 bin 316 dolardan alıcı buluyor.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 4

Dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 5

Karar sonrası yayımlanan Fed’in gelecek dönemdeki projeksiyonuna ilişkin işaretler veren “nokta grafiği”‘nde Fed’in bu yıl 3 faiz indirimine gitme ihtimali tamamen ortadan kalktı.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 6

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD’de açıklanan enflasyon verilerini “ilerleme” olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 7

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerin ardından, Fed’in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 66’ya, kasımda ise yüzde 98’e çıktı.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 8

Finansal analist İslam Memiş, FED’in faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden altın ve gümüşle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş’in yorumları şöyle:

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 9

“Fed, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı Powell, çok temkinli ve tedirgin. Seçimler yaklaştığı için gerçekleri tam olarak söyleyemiyor.

Gerçek olanların bazıları işaret etti;

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 10

– Rakamları takip edeceğiz.

– Enflasyon ABD halkını zorlamaya devam ediyor.

– Normalleşme için tarih veremiyoruz ancak 1-2 yıl sürebilir… gibi aralara sıkıştırılan itiraflar vardı.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 11

Gerçek şu ki, Fed bile önünü göremiyor.

Ne yapacağını bilemiyor.

Sadece diğerleri gibi “Enflasyonu düşürmekte kararlıyız” diyor.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 12

“Piyasalarda bir yön kırılması yok” diyen İslam Memiş, şöyle devam etti:

“Çünkü yatırımcılar da ne yapacağını bilmiyor. Artık yeni pozisyonlar için yeni hikayelere odaklanacaklar. Piyasaları oyalamaya devam edecekler.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 13

Yani, kimse paradan para kazanma hayali kurmasın. Sorun artık ‘Kazanmak’, ‘Yaşam standardı’, ‘Normalleşmek’…

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 14

Ons altında 2.280 dolar ve ons gümüşte 28,70 dolar destek seviyeleriyle alakalı öngörüm devam ediyor. Ons altında 2.280-2.380 dolar…  Ons gümüşte 28,70-31,70 dolar… Bu aralarda oyalayacaklar.

Bu hafta için dışarda bazı durumlar netleşti. Sıra içeriye geldi.

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 15

Yurt içi piyasalar artık ‘Siyasi gelişmeleri’ fiyatlayacak.

Yılın ikinci yarısıyla alakalı öngörümde bir değişiklik yoktur.

2.600-3.000 $ aralığı ons altın (xau/usd)

3.000-3.500 lira aralığı gram altın

37 $ ons gümüş (xag/usd)

37 lira gram gümüş

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 16

Önce Haziran’da dipler test edilsin, sonra aynı seviyeleri görmemek üzere gider. ABD seçimleri, Avrupa’da siyasi çalkantılar, Çin-Tayvan gerilimi gibi önemli başlıklarımız var. 4 yıl önce tedbirini almış olanlar, şu sorunun cevabını çözmüş kişilerdir:
Neden enflasyonu patlattılar?”

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Yatırımcılar dikkat... Altın için 'dönüşü olmayan' 18 gün uyarısı - Sayfa 17

Öte yandan, ABD’de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022’den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 280 ve 2 bin 250 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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