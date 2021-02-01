Sarı Saçlım Mavi Gözlüm Türküsü Tartışma Yarattı

19 Eylül’de kutlanan Gaziler Günü kapsamında düzenlenen organizasyonun provasında Aşık Mahzuni Şerif’in Atatürk’e olan özlemini dile getirdiği türküsü “Sarı saçlım, mavi gözlüm” tartışma yarattı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk olayı şöyle anlattı:

“Sarı saçlı, mavi gözlü Mustafa Kemal’e 19 Eylül 1921’de bir kanunla “Müşir” yani mareşal ve gazi unvanı verildi. Gazi Mustafa Kemal, 20 Eylül 1921’de orduya yayımladığı mesajda, “.. Zaferden dolayı sizin kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakarlıklar pahasına kazanılan bu büyük muzafferiyetlerin millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı, ancak size mal ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım” diyordu.

İşte, 19 Eylül günü yıllardır “Gaziler Günü” olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Harp Malulü, Gazileri, Şehit Dul ve Yetim Derneği’nin Ankara Şubesi de pazar günü için Ankara- Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bir etkinlik yapmayı planladı. Etkinlik öncesi prova yapılması kararlaştırıldı.

İKİ GÖZ, 4 PARMAK

Jandarma Astsubay Hüseyin Özlük, küçüklüğünden beri saz çalmaya meraklıydı. 29 Temmuz 1993’te Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında roketli saldırı sonucu her iki gözünü ve sol elinin dört parmağını kaybetti. Dünyası karardı… Dört parmağını kaybedince saz çalamıyordu. Ama inatla, sabırla yeniden saz çalmayı serçe parmağını kullanarak başardı.

Geçen salı günü prova yapılırken Hüseyin Özlük, severek, duygulanarak okuduğu “Sarı saçlım, mavi gözlüm” türküsünü söyledi. Türküyü bitirdiğinde, organizasyonun gerçekleştirilmesi için görevlendirilen belediye görevlisi, “Bu türküyü okumasanız da yerine daha hareketli bir türkü söyleseniz” dedi. Bunun üzerine Özlük, “O zaman siz türkü belirleyin ben de onu okuyayım” karşılığını verdi.

EZ OĞLUM

İki türkü belirlediler, Hüseyin Özlük hem çaldı, hem söyledi. Prova bittikten sonra hanımefendi Hüseyin Özlük ve arkadaşlarını uğurlarken, “Sarı saçlım, mavi gözlüm” türküsünün siyasi anlam içerdiğini, bu nedenle törende söylenmemesi gerektiğini hatırlattı.

Hüseyin Özlük’ün yanında, tören günü türkü söyleyecek olan gazi arkadaşı Hasan Çaylak vardı. Ona, “Sen hangi türküleri söyleyeceksin?” diye sordu. Çaylak, “Ez oğlum”u söyleyeceğini belirtti. Bunun üzerine Hüseyin Özlük. belediye görevlisi kadına, “Eğer siyasetten söz edilecekse, ‘Ez oğlum’ türküsü de AKP mitinglerinde söylenen siyasi içerikli bir türkü oldu. ‘Sarı saçlım, mavi gözlüm’ okutulmuyorsa, ‘Ez oğlum’ türküsünün de okutulması gerekir” dedi.

Gaziler gününde “Sarı Saçlım, mavi gözlüm” türküsünün “Siyasi” diye söylenmemesinin istenmesi o konuşmaya tanık olan gazileri çok üzdü. Gazi Tarkan Yılgün bana olayı anlattı.

BAŞKANIN HABERİ YOKTUR

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın böyle bir talimat vereceği onu tanıyanların aklından geçmez. Böyle bir olaydan haberinin olduğunu da sanmıyorum. Bu nedenle konuyu kendisine ilettim. Gerçekten haberi yoktu. “Böyle saçma şey” olamayacağını, gazilerin müsterih olmasını, türküyü gönlünden geçtiği gibi söyleyebileceğini belirtti.

Yetinmedi, Gazi Hüseyin Özlük’e ulaşamayınca Gazi Tarkan Yılgün’ün gönlünü almak için telefon etti. Ona da “Atatürk bizim en büyük değerimiz” dedi ve türkünün engellenmesi diye bir şeyin asla söz konusu olmayacağının da garantisini verdi.

İŞTE O TÜRKÜ

Gaziler gününde, Hüseyin Özlük, Aşık Mahzuni’nin bu unutulmaz, unutulmayacak olan bestesini okuyacak. Rahmetli Aşık Mahzuni’den sonra, bu türkünün daha da sevilmesinde, yayılmasında büyük katkısı olan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’i de unutmayalım.

İşte o türkü, işte sözleri:

“Sana hasret sana vurgun gönlümüz

Neredesin mavi gözlüm nerde

Bu gemi bu Karadeniz

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde, nerde, nerdesin dost?

Bu gemi bu Karadeniz

Bu gemi bu Karadeniz

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde, nerde, nerdesin dost?

Bu gemi bu Karadeniz

Bu gemi bu Karadeniz

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde, nerde, nerdesin dost?

Kurban olam yürüdüğün yollara

Kara peçe yakışmıyor kullara

Uyan bak bizim hallara

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde, nerde, nerdesin dost?

Uyan bak bizim hallara

Uyan bak bizim hallara

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde, nerde, nerdesin dost?

Uyan bak bizim hallara

Uyan bak bizim hallara

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde, nerde, nerdesin dost?

Bulutlar teninden dağlar kokundan

Sarhoştur sevdiğim Mahzuni bundan

Bir daha gel, gel Samsun’dan

Sarı saçlım mavi gözlüm

Nerde, nerde, nerdesin dost?”

Gazimizin, Gazi için bestelenen bu sözleri söylemesinin neresi siyasi oluyor? Yapmayın Allah aşkına. Neyse ki bu hata başkan Asım Balcı’dan döndü.”