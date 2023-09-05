Leo Duboıs’nın yeni takımı belli oldu

Yabancı kontenjanını azaltmaya ve Finansal Fair Play konusunda dengeyi korumaya çalışan Galatasaray, Fransız sağ beki Leo Dubois’nın transferi için Pendikspor’la anlaşma sağladı.
Fredrik Midtsjö’yü 3 milyon euroya Pendikspor’a satarak bütçede önemli bir yer açan Galatasaray, Leo Dubois’yı da İstanbul ekibine gönderiyor.
Hem yabancı kontenjanında azalmaya gitmek isteyen hem de Finansal Fair Play konusunda dengeyi korumaya çalışan sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bekin Pendik’e imza atması konusunda anlaşmaya vardı.
Galatasaray bu transferden hem bonservis bedeli kazanacak hem de tecrübeli oyuncunun maaş yükünden kurtulmuş olacak. Sağ bek rotasyonunda altyapıdan yetişen ve Okan Buruk’un gözüne giren Ali Turap’ın kullanılması düşünülüyor.